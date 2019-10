Pääkirjoitus

Helsingillä on nyt varaa rakentaa ja investoida

taloustilanne on heikentynyt nopeasti. Tilikauden tulos oli viime vuonna negatiivinen yhteensä 200 kunnalla. Tänä vuonna verotulot näkyvät kasvavan ennusteita heikommin samaan aikaan, kun menot ovat kasvaneet ennakoitua nopeammin.Helsingissä tilanne on parempi, ainakin toistaiseksi. Kaupungin verotulot ovat edelleen hyvällä tasolla siitä huolimatta, että verokertymä tuntuu tänä vuonna jäävän ennusteesta. Kuntaveron tuotto on kaikissa kunnissa jäänyt ennakoitua alemmaksi ennen kaikkea siksi, että tänä vuonna käyttöön otettu verokorttiuudistus ja tulorekisteri siirtävät verojen tilitystä seuraavalle vuodelle.Kuntavero tuottaa noin puolet kaupungin kaikista tuloista ja yritysten maksama yhteisövero noin kymmenesosan. Yhteisöveroa kertyy erityisen paljon rahoitus- ja vakuutusalan yrityksistä.ormestari Jan Vapaavuori (kok) esittää budjettiesityksessään ensi vuodelle ennätyksellisen suuria, yli miljardin euron investointeja. Kaupungin hyvästä taloustilanteesta kertoo se, että investoinnit voitaisiin esityksen mukaan rahoittaa kuluvalla strategiakaudella tulorahoituksella eikä lainakanta asukasta kohden kasvaisi. Kaupungilla näkyy nyt olevan varaa rakentaa ja investoida.Helsingin väestönkasvu on ollut noin prosentin luokkaa vuodessa kymmenen viime vuotta. Kasvavassa kaupungissa tarvitaan investointeja muun muassa kouluihin, asumiseen ja liikenteeseen. Yksi suurimmista investointikohteista on Raide-Jokeri.Helsinki on hillinnyt käyttömenojensa kasvua tiukalla budjettipolitiikalla, mikä mahdollistaa tulevaisuuden investointeja. Poliittisten ryhmien välillä on näkemyseroja siitä, kuinka paljon esimerkiksi sosiaali- ja terveysmenoja pitäisi lisätä. Myös Helsingissä yli 75-vuotiaiden määrä ja palveluntarve kasvaa jatkossa nopeasti.Suurin valtuustoryhmä kokoomus viritteli keväällä keskustelua kuntaveron pienentämisestä. Vapaavuori haluaa käyttää jakovaran mieluummin investointeihin, mitä voi pitää perusteltuna talousnäkymien heikentyessä. Helsingin veroprosentti on nyt sama kuin Espoossa eli 18.