Pääkirjoitus

Kodinkone on voitava korjata

Euroopan unionilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on krooninen viestintäongelma. Ongelmat ja ongelmiksi väitetyt asiat näkyvät, edut jäävät pimentoon. Ja vaikeaahan on tietysti osoittaa tarkoin laskelmin, miten paljon sisämarkkinat ovat kasvattaneet esimerkiksi Suomen taloutta. Ovat kyllä, mutta paljonko?Pienetkin myönteiset voitot tapaavat nyrjähtää EU:n vastustajien käsittelyssä tappioiksi.EU päätti taannoin, että pölynimureiden ottotehoa pitää rajoittaa. Päätös kääntyi monissa tulkinnoissa virheelliseksi: unioni poistaa tehokkaat imurit markkinoilta. Ottoteho ei ole sama asia kuin imuteho. Tätä viestiä yritettiin jälkikäteen saada perille – turhaan.Taas olisi tarjolla pieni voitto. Komissio on laatinut säännöt kodinkoneiden kestävyydestä ja kierrätettävyydestä. Koneet on voitava korjata, ja niihin on oltava varaosia. Valmistajan on varauduttava tarjoamaan esimerkiksi jääkaappien varaosia vähintään seitsemän vuoden ajan ja pesukoneiden varaosia kymmenen vuoden ajan. Varaosat on saatava 15 vuorokaudessa, ja remontti on voitava tehdä normaalein työkaluin.Mitenköhän tämän saisi käännettyä nurin päin? EU rajoittaa jääkaappien käyttöiän seitsemään ja pesukoneiden kymmeneen vuoteen?