Taidemuseo sopii Helsingissä hyvin itäiseen kantakaupunkiin

Taidemuseo Ham vakuuttaa, että museo menestyy kiitettävästi myös nykyisissä tiloissaan Tennispalatsissa. Uusissa tiloissa se voisi kuitenkin olla vielä vahvempi. Museolla on vuosittain noin 200 000 kävijää.Taidemuseolle kaavaillaan uusia tiloja Hakaniemeen tai Suvilahden alueelle. Vaihtoehtoina olisivat uudisrakennus tai Suvilahden kaasukellojen hyödyntäminen. Vanhan tilan muokkaaminen olisi ajan hengen ja kestävän kehityksen mukaista niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisestikin.Suvilahden entisen sähkövoimalan ja kaasulaitoksen alueella on jo monenlaista kulttuuritoimintaa, suuria yleisötapahtumia ja festivaaleja. Suvilahden sijainti on erinomainen lähellä Kalasataman metroasemaa ja parhaillaan rakentuvaa uutta kaupunginosaa. Alue sopii hyvin ajanviete- ja kulttuuripaikaksi.Jatkuvasti kasvava Helsinki muovautuu uudenlaiseksi eri aluekeskittymien verkostoksi. Tämä on myös kaupungin tietoinen tavoite. Kulttuuritarjonnan lisääminen itäisessä kantakaupungissa palvelee samaa tavoitetta.Keskustan ulkopuolelle on viimeksi rakennettu myös kaksi isoa kaupallista keskittymää, jo valmis Kalasataman Redi ja lokakuussa Pasilaan avattava Tripla. Vallilan konepajan alue niiden välissä puolestaan hakee uutta muotoa, johon on myös kaavailtu kulttuurisisältöä.Koulutuksen hajasijoittaminen on puolestaan elävöittänyt merkittävästi esimerkiksi Itä-Helsingin Myllypuroa, jonne valmistui ammattikorkeakoulu Metropolian kampus.elsinki kasvaa mittasuhteiltaan koko ajan suuremmaksi kaupungiksi, jossa kaikki aktiviteetit eivät voi eivätkä saa olla keskustassa. Kun monia toimintoja siirtyy kauemmaksi, on kuitenkin pidettävä huolta myös keskustan vetovoimasta.Keskusta on kaupungin sydän, jonka menestys säteilee myös laitamille. Keskustaan on parhaat liikenneyhteydet, mikä vahvistaa sen erityisasemaa.