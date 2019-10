Pääkirjoitus

Syyriaan on luvassa lisää ongelmia, kun Yhdysvallat kääntää selkänsä kurdeille

tilanne on pitkään ollut ­sekava ja huolestuttava, mutta Yhdys­valtojen tuoreen linjan­muutoksen myötä siitä uhkaa tulla entistä sekavampi ja huolestuttavampi.Valkoinen talo kertoi varhain maanantaina Suomen aikaa, että Turkki voi aloittaa sotilasoperaationsa Syyriassa lähellä omaa rajaansa. Yhdysvaltalaiset joukot aikovat väistyä tieltä.Käytännössä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kääntää maansa aiemman linjan ja vetää tukensa pois kurdeilta, jotka ovat taistelleet Isis-järjestöä vastaan ja olleet presidentti Bashar al-Assadin hallinnon vastustajia.Puolustus- ja ulkoministeriön asian­tuntijat ovat vastustaneet linjan muuttamista. Trump kuitenkin haluaa saada esimerkin joukkojen vetämisestä kriisi­alueilta ja lämmittää ystävyyttä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa. Vielä ei tiedetä, mitä kaikkea Turkin kanssa sovittuun pakettiin kuuluu.Seuraukset voivat olla arvaamattomat. Kurdien pettymys Yhdysvaltoihin on suuri, mikä saa heidät etsimään uusia liittolaisia. Isis puolestaan saattaa jälleen lähteä uuteen kasvuun.Syyrian kriisin ratkaisemista ei auta, että pian myös Turkki on Syyrian rajojen sisäpuolella valvomassa omia etujaan.