Vantaan sote-budjetissa näkyy suunnanmuutos

on kasvanut viime vuosina ennätyksellisen nopeasti, eikä vauhti näy hiipuvan.Kaupungissa asui tämän vuoden alussa 228 000 ihmistä, mutta ensi vuoden lopulla vantaalaisia olisi ennusteen mukaan jo 236 000. Neljän viime vuoden aikana asukasluku on kasvanut peräti 18 000:lla.Kaupungin kasvua ruokkii osaltaan vilkas asuntorakentaminen esimerkiksi Kivistössä ja Tikkurilan suuralueella. Kasvukeskuksia ovat jatkossa myös Myyr­mäki ja Aviapolis.Nopea väestönkasvu tarkoittaa pai­neita menojen lisäämiseen. Samalla kaupunki on yrittänyt pienentää velka­taakkaansa, joka oli pitkään selvästi suurempi kuin muilla suurilla kaupungeilla. Valtuustoryhmien yhteisellä sopimuksella on päätetty, että menojen kasvu pidetään maltillisena ja velkataakka alle miljardissa eurossa. Tavoitteessa on myös onnistuttu.Tämä on tarkoittanut tiukkaa linjaa käyttötaloudessa, mikä on näkynyt esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vantaa on saanut kiitosta kustannus­tehokkaasta palvelutuotannosta, mutta kolikolla on ollut myös toinen puoli. Lastensuojelussa on ajauduttu suuriin vaikeuksiin, ja terveysasemat kärsivät nyt lääkäripulasta.Ensi vuoden talousarvioehdotuksessa näkyy suunnanmuutos. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen esittää sosiaali- ja terveystoimen määrärahoihin suurempaa korotusta kuin muille toimialoille.Palveluihin on tulossa muun muassa yli sata uutta vakanssia. Sosiaalityön­tekijöiden palkkoja korotetaan ja terveysasemille kaavaillaan iltavastaanottoja.päiväkodeissa ja kouluissa on ensi vuonna jopa 600 lasta enemmän kuin nyt. Kouluja ja päiväkoteja pitää rakentaa ja korjata, mutta investointeihin on varattu vain 149 miljoonaa euroa. Se on vähän, kun esimerkiksi Helsinki aikoo investoida miljardi euroa ensi vuonna.Tulevaisuuden iso investointi olisi Helsingin Mellunmäestä Hakunilan ja Tik­kurilan kautta lentoasemalle kulkeva pikaraitiotie. Sen suunnittelua aiotaan jatkaa ensi vuonna, mutta rahoitukseen on aikanaan saatava mukaan myös valtio.