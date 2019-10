Pääkirjoitus

Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto korostaa laadukkaan korjausrakentamisen merkitystä

Arkkitehtuurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Finlandia-palkinto on myönnetty helsinkiläisen Käärmetalon peruskorjaukselle. Ratkaisua voi pitää raikkaana muistutuksena siitä, että arkkitehtuurissa ei ole kyse juhlavista monumenteista vaan myös ihmisten arkisesta elämästä.Voittajan valitsi kuvataiteilija ja kirjai­lija Hannu Väisänen, joka kuvaili huolella tehtyä peruskorjausta itsetunnon kohotukseksi. Väisäsen mukaan Käärme­taloon liittyy lähes utooppinen idea laadukkaasta vuokratalosta.Helsingin Mäkelänkadulle vuonna 1951 valmistunut Käärmetalo oli ensimmäisiä sodan jälkeisiä Arava-lainoitettuja vuokrataloja. Kahdessa asuintalossa on yhteensä 189 asuntoa. Nimensä ne ovat saaneet mutkittelevasta muodosta. Talot on suunnitellut arkkitehti Yrjö Lindegren, joka on piirtänyt myös Olympia­stadionin. Rakennukset säilyvät edelleen kaupungin vuokrataloina.Käärmetalon peruskorjauksessa tilaaja halusi panostaa laatuun suojelusta tinkimättä. Muun muassa ilmanvaihto säilytettiin painovoimaisena. Palkinnon antaminen laadukkaalle peruskorjaukselle on tärkeä viesti, koska lähes puolet rakentamisesta on vanhan korjausta. Samalla se on muistutus siitä, että arkkitehtuuri on tärkeää kaikissa asuintaloissa.