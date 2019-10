Pääkirjoitus

Liputuspäivä muistuttaa lähestyvästä lukulomasta

Aleksis Kiven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

syntymäpäivä on jo monia vuosikymmeniä ollut liputuspäivä, mutta 1970-luvulta alkaen on samalla vietetty myös suomalaisen kirjallisuuden päivää.Koska päivä osuu lähelle monien koululaisten syysloman alkua, samalla voi epävirallisesti juhlistaa myös lähestyvää lukulomaa. Kirja-alan toimijat ovat nimittäin aloittaneet kampanjan, jossa kannustetaan käyttämään syyslomaa myös kirjojen lukemiseen.Kansainvälisissä lukutaitovertailuissa Suomi kuuluu maailman ehdottomaan kärkeen, mutta viime vuosina on havahduttu, että pelkkä tekninen lukutaito ei riitä. Tarvitaan myös kykyä keskittyä, pohtia ja ymmärtää.Suomalaiset lukevat päivittäin suuret määrät pieniä tekstinpätkiä tai silmäilevät pitkiä tekstejä poimien sieltä sillä hetkellä tarvitsemaansa tietoa.Keskittyminen kirjan mittaiseen kokonaisuuteen antaa kuitenkin aivan toisenlaisen kokemuksen. Se siivoaa hälyn ympäriltä, ruokkii mielikuvitusta ja opettaa myös elämässä tärkeitä tunnetaitoja ja empatiaa.Liikkuminen ja lukeminen sopivat koulujen lomien aikana hyvin toistensa täydentäjiksi. Kumpikin vahvistaa perus­kuntoa tuleville kuukausille.