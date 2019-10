Pääkirjoitus

EU-parlamentti sai mahdollisuuden kostaa torjumalla komissaariehdokkaita

Euroopan parlamentti

hylkäsi kuulemisissaan odotetusti muutamia EU-maiden tarjoamia komissaariehdokkaita.Odotettua tämä oli siksi, että instituution itsetuntoa loukattiin komission puheenjohtajan valinnassa. Jäsenmaat eivät kelpuuttaneet parlamentin tarjoamista ehdokkaista tehtävään ketään. Valituksi tuli saksalainen Ursula von der Leyen.Torstaina parlamentti antoi tuomionsa Ranskan ehdokkaasta Sylvie Goulardista: ei kelpaa. Henkilökohtaisesta osaamisesta ei todellakaan ollut kyse.Sisämarkkinakomissaariksi ehdotettu Goulard on Ranskan entinen puolustusministeri, EU-parlamentin jäsen, EU-komission entisen puheenjohtajan Romano Prodin avustaja, Eurooppa-yliopiston opettaja Brüggestä ja Ranskan keskuspankin varapääjohtaja. Hän on julkaissut Eurooppaa käsitteleviä kirjoja.Parlamentin mukaan syy oli, että Goulardin raha-asioita tutkitaan ajalta, jolloin hän oli parlamentin jäsen. Goulard ohjasi parlamentin avustajien kustannuksiin tarkoitettua rahaa oman puolueensa toimintaan Ranskassa. Goulard on rahan – 45 000 euroa – maksanut jo takaisin. Samasta syystä hän erosi puolustusministerin tehtävästä pian valintansa jälkeen.anskan presidentti Emmanuel Macron luonnehti parlamentin rukkasia poliittiseksi peliksi. Sitähän se ennen kaikkea olikin.Avustajarahojen käyttö on Euroopan petostentorjuntavirastossa vielä tutkintavaiheessa. Goulard lupasi jättää paikkansa, jos hänen todetaan toimineen väärin.Vaikka hakijoilta kannattaakin toivoa hyvää moraalia, rahaepäselvyydet olivat aukko, jonka kautta Goulardiin voitiin iskeä. Ja Goulard puolestaan oli aukko, jonka kautta iskettiin Macroniin, joka ei ottanut edes vakavasti parlamentin tapaa tarjota ehdokastaan komission johtoon.Parlamentti oli kuulusteluissaan jo aiemmin hylännyt kaksi ehdokasta. Ensimmäinen heistä tuli maltillisen oikeiston EPP:n ja toinen sosialistien riveistä. Siksi tarvittiin yksi keskustaryhmän edustaja. Goulard on sellainen.Hylkäämisessä oli koston makua. Poliittisesti pirstaleisessa ja populistien hajottamassa parlamentissa kostomentaliteetti on ajan mittaan tuhoisaa.