Nobel-komitean jäsenet osaavat varmasti unissaankin Alfred Nobelin testamentin määräykset, joihin nojautuen he valitsevat vuosittain rauhanpalkinnon saajan. Perusteissa on sekä ylevä ajatus kansojen veljeyden edistämisestä että viittaus konkreettisiin rauhankokouksiin ja armeijoiden pienentämiseen.Siksi tänä vuonna tunnustuksen saava Etiopian pääministeri Abiy Ahmed kuuluu hyvin perinteisten palkinnonsaajien joukkoon. Hän on uudistanut oman maansa yhteiskuntaa mutta tärkeimpänä ansiona tehnyt rauhan Etiopian naapurimaan Eritrean kanssa.Etiopian ja Eritrean pitkä konflikti ei ollut länsimaisen julkisuuden kestoaiheita, mutta maissa asuu yhteensä yli sata miljoonaa ihmistä. Vuosituhannen vaihteen sota vaati kymmeniätuhansia kuolonuhreja ja tuli kalliiksi kahdelle köyhälle maalle. Sodan päättävä rauhansopimus allekirjoitettiin vasta viime vuonna.Etiopia on vielä kaukana toimivasta demokratiasta ja oikeusvaltiosta, mutta nykyisen pääministerin johdolla maa on mennyt parempaan suuntaan.Jos Nobel-komitean tarkoituksena on rohkaista myös muita johtajia ponnistelemaan rauhan hyväksi, tämänvuotinen palkinto meni oikeaan kohteeseen.