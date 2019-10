Pääkirjoitus

Helsingissä viedään taidetta kotihoidon asiakkaille suoraan kotiin

Tutkimusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

mukaan yli 80-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua kulttuurielämyksiin ovat selvästi heikommat kuin nuoremmilla. Syynä on usein heikentynyt terveys, liikkumisen vaikeus tai talous. Myös seuran puute voi olla monille syy olla lähtemättä teatteriin tai taidenäyttelyyn.Helsingin Laajasalossa on tämän vuoden aikana tarjottu kaupungin kotihoidon asiakkaille mahdollisuutta seurata teatteriesitystä tai opastettua taidenäyttelykierrosta etänä tabletilla. Lähetykset ovat vuorovaikutteisia ryhmäpuheluita.Kotihoidon asiakas on päässyt esimerkiksi kierrokselle Ellen Thesleffin taidenäyttelyyn Helsingin taidemuseossa. Syksyn aikana luvassa on muun muassa Kaupunginteatterin runohetki.Toiminta on osa Tänään kotona -hanketta, jolla Helsingin kaupunki pyrkii lisäämään iäkkäiden lähikulttuuripalveluja. Digitaalisten laitteiden ansiosta kulttuuria voidaan nyt viedä suoraan kotiin. Helsingissä noin 800:lla kotihoidon asiakkaalla on käytössään tabletti.Ymmärrys taiteen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille on kasvanut viime vuosina. Taidetta on ilmestynyt aiempaa enemmän myös sairaaloihin. Uusien sairaaloiden suunnittelussa taiteen läsnäolo näyttää jo olevan itsestään selvää.