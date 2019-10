Pääkirjoitus

Veroviesti menee perille

Velkaantumisesta

huoles­tuneet ovat viime aikoina usein pohtineet, hahmottavatko nolla­korkojen aikaan työelämään tulleet nuoret ikäluokat enää suureen asunto­lainaan sisältyviä riskejä ja vastuita.Vaikka kokemusta korkojen nousun vaikutuksesta ei olisikaan, laskutaito on kuitenkin varsin hyvin tallella. Tilastojen mukaan omistusasumisen suosio on vähentynyt nuorissa ikäluokissa. Vuoden 2018 lopulla enää alle puolet 30–34-vuotiaista asui omistusasunnossa.Ensiasunto ostetaan nykyään aiempaa vanhempana ja se on silloin usein suoraan perheasunto. Asuntokokoa ei enää kasvateta huone kerrallaan. Nuoria on ohjattu verotuksella tähän suuntaan. Kun asuntojen hinnat ovat korkeita mutta lainojen korot matalia, varainsiirtoveron suhteellinen merkitys on kasvanut. Ja kun alle 39-vuotiaan ei tarvitse maksaa ensiasunnon ostosta varansiirtoveroa, houkutus ostaa suoraan perhekokoinen asunto on suuri.Tilastoista voi päätellä, että työvoiman liikkumisen vauhdittamiskeinoksi väläytetty asuntokaupan varainsiirtoveron poisto voisi vaikuttaa merkittävästi ihmisten käyttäytymiseen. Vaikutukset saattavat ulottua kuitenkin paljon laajemmalle kuin alun perin on tarkoitettu.