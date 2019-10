Pääkirjoitus

Asunto on turvallisen elämän perusedellytys

Syksyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

A sunnottomuus

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

vietettävä asunnottomien yö muistuttaa siitä, että Suomessakin on edelleen ihmisiä vailla omaa asuntoa. Tänä vuonna tapahtuma nosti esiin erityisesti asunnottomien naisten turvattoman aseman.Ilman asuntoa ihmisen on vaikea elää turvallista elämää. Jokainen tarvitsee vakituisen paikan, jossa tuntee olevansa kotona, voi viettää vapaa-aikaa, levätä ja säilyttää henkilökohtaista omaisuuttaan. Ilman kodin tuomaa turvaa työssä käynti tai opiskelu on yleensä mahdotonta. Asunnottomuus on myös riski sekä fyysiselle että henkiselle terveydelle.Asunnottomaksi voi periaatteessa jäädä kuka tahansa, mutta riski on suurempi pienituloisilla, maahanmuuttajataustaisilla sekä päihde- ja mielenterveys­ongelmista kärsivillä. Työpaikan menetys tai sairastuminen voi johtaa asunnon menetykseen, jos säästössä ei ole rahaa.Tilastojen mukaan asunnottomia on Suomessa noin 5 500. Tilastoja tarkasteltaessa pitää muistaa, että asunnottomuudesta kuten muistakin yhteiskunnan marginaaliin jäävistä ilmiöistä on vaikea saada tarkkaa tietoa.Asunnottomuutta on onnistuttu vähentämään merkittävästi määrätietoisella työllä, kuten asunnottomuusohjelmilla. Vielä 1980-luvun lopulla asunnottomia oli tilastojen mukaan lähes 20 000. Asunnottomuuden torjunta tehostui, kun auttamismallia muutettiin.Asunnottomille tarjotaan ensin asunto, minkä jälkeen muidenkin ongelmien korjaaminen on ollut heille helpompaa. Aiemmin asunnottomilta oli vaadittu esimerkiksi päihteettömyyttä, jotta asunnon voisi saada. Asunto ensin -ajattelulla on saatu hyviä tuloksia myös muissa ­Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa.keskittyy suuriin kaupunkeihin, joissa asuminen on kallista. Joka toinen asunnoton asuu pääkaupunkiseudulla ja joka kolmas Helsingissä. Suurissa kaupungeissa asunnottomuutta voi torjua rakentamalla kohtuuhintaisia asuntoja.Suurin osa asunnottomista yöpyy tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Vailla vakituista asuntoa elävät ihmiset ovat haavoittuvassa asemassa ja heillä on muita suurempi riski joutua hyväksi­käytön tai väkivallan uhreiksi.