sekasortoisessa tilanteessa on viime viikkoina nähty useita nopeita käänteitä. Yksi tällainen nähtiin torstaina, kun Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ja ulkoministeri Mike Pompeo matkustivat Turkkiin ja sopivat presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kanssa viiden päivän tulitauosta Koillis-Syyriassa.Koillis-Syyrian kurdialueella juhlittiin jo uutista, mutta perjantaina ainakin yhdessä lähellä Turkin rajaa sijaitsevassa kaupungissa kuultiin tulituksen jatkuvan.Ilmoitus tulitauosta oli erikoinen, koska siitä eivät olleet sopimassa konfliktin muut osapuolet, ennen kaikkea Koillis-Syyrian kurdit. Mukana eivät olleet myöskään Syyrian hallitus ja sitä tukeva Venäjä, joilla on nyt keskeinen rooli alueella Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen.Turkki hyökkäsi Koillis-Syyriaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli ilmoittanut vetävänsä amerikkalaiset joukot pois Koillis-Syyriasta. Yhdysvallat tuli näin pettäneeksi liittolaisensa kurdit.Turkki haluaa muodostaa noin 30 kilometriä leveän turvavyöhykkeen Syyrian puolelle rajaa, josta se haluaa karkottaa oman ilmoituksensa mukaan kurdien aseelliset joukot. Turkki pitää kurdijoukkoja uhkana omalle turvallisuudelleen.Tulitaukosopimuksen mukaan Syyrian YPG-kurdijoukkojen pitäisi vetäytyä tältä varsin epämääräisesti määritellyltä turva-alueelta. Yhdysvaltojen mukaan vetäytyminen olisi jo alkanut.Turkin armeijan joukot eivät kuitenkaan ole vetäytymässä alueelta ainakaan toistaiseksi. Turkki myös ilmoitti, että se on jo saavuttanut päämääränsä alueella.residentti Trumpin päätös amerikkalaisjoukkojen vetäytymisestä heikensi Yhdysvaltain mahdollisuuksia vaikuttaa Syyrian konfliktiin. Samalla se vahvisti Venäjän asemaa. Varapresidentin ja ulkoministerin pikainen Turkin-matka oli ilmeisesti tarkoitettu paikkaamaan syntynyttä vahinkoa.Nato-liittolaisensa Turkin painostamiseen Yhdysvallat voi käyttää talouspakotteita. Turkki on pakotteiden edessä paljon haavoittuvampi maa kuin esimerkiksi Venäjä. Talousvipua käyttämällä Yhdysvallat sai siten ainakin jonkinlaisen tauon Turkin sotilaallisiin toimiin.