Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen pääsy EM-kisoihin on nyt lähellä

miesten jalkapallomaajoukkue on yhden voiton päässä paikasta ensi vuoden EM-kisoihin. Historiallinen kisapaikka varmistuu, jos Suomi voittaa kotikentällä Liechtensteinin marraskuun karsintaottelussa.Suomen miehet eivät ole vielä koskaan päässeet karsintaotteluista EM-kisoihin asti. Paikka oli yhden voiton päässä myös vuonna 2007, jolloin olisi pitänyt voittaa Portugali vierasottelussa. Portugali oli tuolloin ja olisi nytkin huomattavasti kovempi vastus kuin Liechtenstein.Suomen joukkueen menestys on saanut myös paljon kansainvälistä huomiota, ja otsikoihin on usein nostettu hyökkääjä Teemu Pukki. Jalkapallo on kuitenkin joukkuelaji, mikä näkyy myös Pukin pelaamisessa.Pukki on taitava hyökkääjä mutta myös hyvä joukkuepelaaja, joka luottaa pelikavereihinsa. Maajoukkueessa on kovatasoisia pelaajia kaikilla paikoilla ja hyvä joukkuehenki.Moni asia näyttää nyt loksahtaneen paikoilleen, mikä on suurelta osin valmentajien ansiota. Päävalmentaja Markku Kanerva tuntee suuren osan pelaajista pitkältä ajalta ja osan jo alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta, jota hän valmensi. Oma roolinsa on varmasti ollut myös Huuhkajien sitkeillä kannustajilla.