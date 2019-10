Pääkirjoitus

Lisäraha terveyskeskuksille ei korjaa rakenneongelmia

Hallitus

on päättänyt jakaa valtionavustusta kunnille ja kuntayhtymille terveyskeskusten kehittämiseen. Ensi vuonna jaossa on 70 miljoonaa euroa.Tavoitteena on parantaa terveyskeskusten toimintaa niin, että niistä tulisi sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Valtionavustusta voidaan käyttää vaikkapa lääkäreiden palkkaamiseen tai lääkärien ja hoitajien tiimityön kehittämiseen.Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma pohjustaa tulevaa sote-uudistusta, jonka keskeinen tavoite on siirtää hoidon painopistettä juuri perustason palveluihin. Hallitus on luvannut terveyskeskuksiin myös lain hoitotakuusta, jonka mukaan kiireettömään hoitoon pitäisi päästä viikossa.Koska varsinaista sote-uudistusta saadaan edelleen odottaa, on hyvä, jos terveyskeskusten toimintaa päästään kehittämään jo lähiaikoina. Syyt terveyskeskusten ongelmiin ovat kuitenkin kehittyneet pitkän ajan kuluessa ja ovat luonteeltaan rakenteellisia. Niiden korjaaminen ei onnistu pelkästään lisärahalla.oko maassa on täyttämättä arviolta 300 terveyskeskuslääkärin virkaa. Hallituksen lupaama hoitotakuu vaatisi arviolta tuhat uutta lääkäriä. Itä- ja Pohjois-Suomessa tiedetään, että lääkäreitä ei saada houkuteltua lisärahallakaan. Yksityiset terveyspalvelut ja työterveyshuolto ovat olleet houkuttelevampia työpaikkoja. Lääkäreitä on siirtynyt myös sairaaloihin muun muassa erikoissairaanhoidon tiukan hoitotakuun ansiosta.Terveyskeskuksissa kulminoituvat ne ongelmat, joiden takia sote-uudistus aikoinaan aloitettiin. Sote-palvelujen rahoitus on hajallaan, eikä palveluja pystytä johtamaan tehokkaasti. Kustannukset kasvavat nopeimmin kalliissa erikoissairaanhoidossa, koska kunnat säästävät peruspalveluista. Kierrettä on mahdoton katkaista, jollei rakennetta muuteta.Ikääntyvä väestö ja heikkenevä talouden kantokyky ovat jo yksittäisiä muuttotappiokuntia laajempien alueiden ongelma. Vastuun siirto kuntia laajemmille alueille ei yksin riitä, jos palveluiden tuottavuutta ei pystytä parantamaan.