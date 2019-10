Pääkirjoitus

Maaseudun äänestäjistä käydään ankaraa kilpailua

Viime viikolla

eduskunnassa käytiin hivenen erikoinen keskustelu aluepolitiikasta. Aiheena oli keskustan uuden puheenjohtajan, elinkeinoministeri Katri Kulmunin budjettiin tekemä esitys alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta.Kulmunin lisäksi äänessä oli vain lähes pelkästään keskustalaisia. Esimerkiksi perussuomalaisista puheenvuoroa ei pitänyt kukaan.Viime keskiviikkona Yle julkaisi kyselyn, jonka mukaan yli puolet suomalaisista toivoo valtion jarruttavan kaupungistumiskehitystä.Eniten kaupungistumista vastustavat perussuomalaiset, toisena demarit ja vasta kolmantena keskustalaiset. Maaseutupolitiikka on kuitenkin aina ollut keskustan leipälaji.Voisi kuvitella, että keskusta pitää maaseudun asiaa tällä hallituskaudella ahkerasti esillä. Nykyisessä, Antti Rinteen (sd) johtamassa punamultahallituksessa siihen lienee paremmat mahdollisuudet kuin edellisessä, Juha Sipilän (kesk) hallituksessa, jossa pääkumppani oli kokoomus.Budjetin lähetekeskustelussa on ollut muutenkin havaittavissa, että keskusta hyökkää perussuomalaisia vastaan.Keskustan uusi aluepoliittinen painotus on ymmärrettävissä kahdesta syystä: puolue kärsi vaaleissa murskatappion, jonka seurauksena edellinen puheen­johtaja Sipilä jätti tehtävänsä. Vaaleista lähtien keskustan sisäisessä keskustelussa on vaadittu paluuta alkiolaisuuteen ja ”köyhän asian” ajamiseen.erussuomalaiset on keskustalle siinä mielessä hyvä vihollinen, että keskusta on parin kolmen vaalikauden aikana menettänyt äänestäjiä nimenomaan perussuomalaisille – ja nimenomaan maakuntien haja-asutusalueilla.Tosin perussuomalaiset ovat kasvattaneet kannatustaan myös muiden puolueiden kustannuksella: kokoomukseen pettyneet pienyrittäjät saattavat nykyään äänestää perussuomalaisia.Myös Sdp on menettänyt ison osan kannattajistaan perussuomalaisille. Rinteen puheenjohtaja-aikana on alkanut äänestäjien paluumuutto Sdp:hen, mutta nyt sekin näyttää pysähtyneen.