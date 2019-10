Pääkirjoitus

Nykyinen paavi on jo vaikuttanut suuresti seuraajansa valintaan

ei ole ainut elämänalue, joka houkuttelee puoleensa tilastonikkareita. Myös katolisen kirkon johto on seurannassa.Lokakuussa ylittyi raja, jolla on muutakin kuin symbolista merkitystä. Tuoreiden kardinaalinimitysten jälkeen enemmistö seuraavan paavin valitsijoista on paavi Franciscuksen nimittämiä.Paavin valinnan aikanaan tekevän konklaavin kokoonpano muuttuu kolmella tavalla: paavi nimittää uusia kardinaaleja, nykyiset valintaan oikeutetut kardinaalit kuolevat, tai kardinaalit ylittävät 80 vuoden ikärajan, minkä jälkeen heillä ei ole enää äänioikeutta valinnassa.Uudistusmielisen Franciscuksen nimittämiä valitsijoita on nyt 67, hänen kahden konservatiivisen edeltäjänsä nimittämiä 61. Nykyinen paavi on suosinut kardinaalivalinnoissa erityisesti Euroopan ulkopuolisia sillanrakentajia.Vuoteen 1978 asti paavi valittiin yli 450 vuoden ajan italialaisten joukosta ja sen jälkeenkin vielä kahdesti Euroopasta.Argentiinalaisen Franciscuksen vaikutus näkyy nyt myös vedonlyöntitoimistojen antamissa kertoimissa.Seuraaviksi paaveiksi ovat veikkauksissa tarjolla esimerkiksi ghanalainen ja filippiiniläinen kardinaali. Eurooppalaiset eivät ole ennakkosuosikkeja.