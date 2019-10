Pääkirjoitus

Liikkeelle lähtemiseen liittyvää rimakauhua kannattaa vähentää

Suomalaisten

päähän on vaivihkaa iskostettu käsitys liikunnasta toimintana, joka vaatii erillisen aikansa, omat paikkansa ja varusteensa ja josta pitää maksaa erikseen.Kuvaa ei ole varmaan rakennettu tietoisesti, mutta se on rakentunut pala palalta. Liikunnasta puhuvat alan ammattilaiset, jotka liikkuvat ajokoiran tavoin. Mainoksissa asiasta muistuttavat yritykset, joiden intressissä on myydä tarvikkeita ja kuukausijäsenyyksiä.Moni suomalainen näkeekin paljon vaivaa pitääkseen itsensä kunnossa, ja vain harva katuu siihen käyttämäänsä aikaa ja rahaa.Silti on hyvä muistuttaa, että maailma ei ole mustavalkoinen. Jos joku kokee liikunnan riman olevan liian korkealla, hän ei sitten ota sitä ensimmäistäkään askelta. Siksi uudet liikuntasuositukset ovat tervetulleita: kaikesta liikkumisesta on hyötyä, myös pieninä annoksina ja muun arkisen touhun yhteydessä.Terveyttään edistää elintapojen kokonaisuudella. Siihen kuuluvat niin riittävä uni kuin myös liikkeelle lähtö oman työpöydän äärestä.Suositusten muuttaminen tuskin vähentää kenenkään liikkumista, mutta monia uusi lähestymistapa saattaa rohkaista korjaamaan omia tapojaan.