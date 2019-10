Pääkirjoitus

Postinkantoon on tulossa tämän työmarkkinakierroksen ensimmäinen lakkovaroitus

Postin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

jakelua, käsittelyä ja kuljetusta uhkaa marraskuussa kahden viikon lakko, elleivät työntekijä- ja työnantajaliitot pääse sopuun seuraavasta työehto­sopimuksesta.Lakko alkaisi maanantaina 11. marraskuuta ja koskisi noin 9 000:ta työntekijää. Tavallisen postin lisäksi saattaisi myös sanomalehtien jakelu vaarantua.SAK:lainen Posti- ja logistiikka-alan unioni Pau sekä työnantajia edustava Palvelualojen työnantajaliitto Palta olivat tiistaina valtakunnansovittelijan toimistolla vapaaehtoisessa sovittelussa. Työnantajapuoli ei vielä tiistaina päivällä ollut saanut virallista lakkovaroitusta. Sen antamiseen on muutama päivä aikaa, jos lakko halutaan alkamaan 11. päivä.Pau ei hyväksy Postin ja Paltan aikeita vaihtaa työehtosopimusta halvempaan, Teollisuusliiton sopimukseen. Palta on luvannut, että ansiot eivät alkavalla sopimuskaudella pienene. Pau kuitenkin epäilee, mitä ansioille sopimuskauden jälkeen tapahtuisi.Paun lakonuhka lienee alkaneen työmarkkinakierroksen ensimmäinen muttei taatusti viimeinen. Palkansaajien ja työnantajien välit ovat useilla aloilla jo valmiiksi tulehtuneet. Ainakin osasyy kireisiin väleihin on vuonna 2016 tehty kilpailukykysopimus.