Pääkirjoitus

Perussuomalaisten kannatus jatkaa kasvamistaan

Tuoreimmassa

HS-puolue­kannatus­gallupissa yksi muutos kiinnittää huomion: perus­suomalaisten kannatus kasvaa edelleen. Perus­suomalaiset on ainoa yli yli 20 prosentin kannatuksen saava puolue. Ero seuraavina tuleviin kokoomukseen ja Sdp:hen on venähtänyt yli kolmen prosenttiyksikön.Kokoomus ja Sdp ovat yhtä suosittuja, kuten viime mittauksessakin.Perussuomalaisten lisäksi vain keskusta on hitusen kasvattanut kannatustaan. Sitä voisi selittää esimerkiksi puheen­johtajavaihdoksella: elinkeinoministeri Katri Kulmuni on johtanut keskustaa vasta pari kuukautta.Keskustan kannatus pyörii samassa suuruusluokassa kuin vihreiden. Tosin vihreät on vielä selvästi edellä.Suomessa on siis nykyään kolme suurehkoa puoluetta ja pari kolme keskisuurta puoluetta.Hallituksen kannalta tilanne on sikäli kiusallinen, että suosituin puolue perussuomalaiset ja toiseksi suosituimman puolueen tittelin jakava kokoomus ovat molemmat oppositiossa. Hallituspuolueet ovat sijoilla 2–7.Oppositiossa oleminen tuntuu vain kasvattavan perussuomalaisten suosiota. Oppositiossa ei tarvitse pehmentää linjaansa kompromissien takia.