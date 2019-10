Pääkirjoitus

Puoluelehdistön kuihtuminen kaventaa sananvapauden kirjoa

puoluelehden Vihreän Langan ilmestyminen päättyy vuodenvaihteessa. Lehden kohtalon sinetöi vihreiden puolue­hallitus viime lauantaina. Se päätti lopettaa tukensa puolueen lehdelle.Vihreä Lanka on ilmestynyt vuodesta 1983. Lehden viimeinen numero ilmestyy joulukuussa.Vihreä Lanka ei ole ainoa puoluelehti, joka on kärvistellyt taloudellisissa vaikeuksissa. Lähes kaikki ovat joutuneet rajusti harventamaan ilmestymiskertojaan ja vähentämään väkeään.Perinteisten puoluelehtien kulta-aikaa lienevät olleet vuodet 1950-luvulta 1980-luvulle. Silloin yhteiskunnallista keskustelua käytiin – eduskunnan ohella – nimenomaan puoluelehdistössä.Puoluelehdet väittelivät myös toistensa kanssa, omilla palstoillaan.Lähes kaikilta sanomalehdiltä löytyy historiasta poliittinen tausta. Maakunnissa oli ainakin keskustalainen, kokoomuslainen ja useimmiten myös demarihenkinen lehti. Vieläkin vasemmistolaisempia lehtiä oli siellä täällä eri puolilla Suomea. Ensimmäisinä karsiutuivat puoluekantaa tunnustavat maakuntien kakkos­lehdet. Voittajiksi selvinneet luopuivat ennen pitkää puoluesidonnaisuudestaan.ahdinkoa syvensi puoluetuen muutos vuonna 2013: lehdistötuki sulautettiin osaksi yleistä puoluetukea. Siitä pitäen puoluelehtien elinkelpoisuus on ollut kulloisenkin puoluejohdon hyväntahtoisuuden varassa.Tällä vuosituhannella painettujen puoluelehtien kurjistumiskierre on vain kiihtynyt. Monta kertaa viikossa ilmestyneet lehdet ovat kutistuneet aikakauslehdiksi, jotka ilmestyvät harvakseltaan.Puolueilla on myös digitaalista journalismia, mutta menestystarinat ovat harvassa. Digiaikana kuitenkin tarvittaisiin lisää aitoa journalismia sen kaikissa lajityypeissä.Vaikuttaa siltä, että seuraavista vaaleista ja kannatusmittauksista hermostuneet puolueet eivät ole ymmärtäneet, että puoluelehtien journalismi on yksi journalismin lajityyppi, jota ei voi paikata ­rahojen siirtämisellä markkinointiin ja someviestintään. Siitä voi seurata myös itsekritiikin väheneminen.