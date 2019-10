Pääkirjoitus

Kiina ja Brasilia yrittävät viileän kauden jälkeen uutta lähentymistä

Eurooppalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ovat tottuneet karttoihin, joissa oma maanosa on näkyvällä paikalla ja Yhdysvallat siinä vieressä. Moni asia jäsentyy ajatuksissa sen mukaan, toimivatko nämä kaksi kumppania yhdessä.Karttapalloa katsoen mielikuva muuttuu jo hiukan toiseksi, mutta edelleen oman silmän havainto ohjaa ajattelua. Siksi esimerkiksi Kiina – kiistämätön suurvalta – ja Brasilia – oman maanosansa mahtivaltio – tuntuvat Euroopasta katsoen olevan kaukana toisistaan.Todellisuudessa maat pohtivat paljon keskinäisiä suhteitaan. Kiina on Brasilian suurin kauppakumppani, ja kiinalaiset puolestaan ovat nähneet runsaasti vaivaa rakentaakseen yhteyksiä Brasilian presidenttiin, kovan linjan oikeistopopulistiin Jair Bolsonaroon. Vielä viime kesänä maiden johtajien tapaaminen Japanin G20-kokouksen yhteydessä peruuntui, koska Bolsonaron mielestä hänen delegaationsa joutui odottamaan liian pitkään. Jo kampanjansa aikana Bolsonaro syytti Kiinaa yrityksistä kasvattaa vaikutusvaltaansa Brasiliassa. Hän myös ärsytti Pekingiä vierailemalla Taiwanissa.änä viikonloppuna Bolsonaro kuitenkin lopulta tekee vierailun Kiinaan. Kun kyseessä on riittävän kiinnostava maa, kiinalaiset eivät ole turhan tarkkoja sanoista. Teot ratkaisevat, ja vierailukin on sellainen.Kiinalaiset haluaisivat saada kehittyneen Brasilian mukaan maailmanlaajuiseen Uusi silkkitie -infrastruktuurihankkeeseensa eli BRI:hin.Brasilialaiset puolestaan toivovat edistävänsä vientiään Kiinaan. Maiden taloudet eivät ole toistensa kopioita, vaan ne pikemminkin täydentävät toisiaan.Maiden väliset suhteet olivat hyvinkin lämpimät viime vuosikymmenen puolivälissä, jolloin Brasilian vasemmistolainen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva toivoi saavansa Kiinalta taloudellista ja poliittista vetoapua.Suhteiden huippukohta oli vuonna 2004, kun Kiinan presidentti Hu Jintao vieraili Brasiliassa.Nyt suhteissa on enemmän jännitteitä. Kumpikin maa pohtii, millaiseksi maailmanjärjestys muuttuu, kun Yhdysvallat vähentää globaalia rooliaan ja maailman muut navat etsivät uusia kumppaneita.