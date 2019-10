Pääkirjoitus

Puoluejohtajien on hyvä pitää yllä keskusteluyhteyksiä joka suuntaan

Viime päivät

P olitiikassa

kotimaan politiikan julkisuutta on hallinnut tieto edellisen pääministerin Juha Sipilän (kesk) ja silloisen pää­oppositiopuolueen Sdp:n puheen­johtajan Antti Rinteen yhteyden­pidosta.Päähuomio on keskittynyt siihen, milloin ja missä tuo ”salainen tapaaminen” tapahtui ja kumpi oli aloitteellinen.Pääministerin ja oppositiojohtajan tapaaminen epämuodollisissa merkeissä on toki kiinnostava tapahtuma. Itse tapaamisessa ei kuitenkaan luulisi olevan mitään merkillistä.Suomi on pieni maa, ja poliittinen järjestelmämme on tyylipuhdas monipuoluejärjestelmä. Enemmistöhallitukseen tarvitaan aina useita puolueita, ja pohjavaihtoehtoja on monta.Tähän asti käytetyimmät rungot ovat keskustan ja Sdp:n punamulta, Sdp:n ja kokoomuksen sinipuna sekä keskustan ja kokoomuksen porvarihallitus. Pienempiä puolueita otetaan mukaan sen verran kuin turvallinen eduskuntaenemmistö vaatii.Jako kahteen blokkiin – oikeistoon ja vasemmistoon – ei ole Suomessa ottanut tulta samaan tapaan kuin vaikka Ruotsissa. Siksi keskusteluyhteys on syytä säilyttää myös hallituksen ja opposition välisen rajalinjan yli.olisi aina hyvä olla olemassa jonkinlainen varasuunnitelma, vaikka siltä varalta, että hallituskumppani alkaa tympiä perin pohjin. Näin on tupannut viime vaalikausina käymään hallitusten loppuaikoina.Sipiläkin jätti hallituksensa eronpyynnön kuukautta ennen kuin hallituksen työ olisi muutenkin loppunut.Sipilän hallitusta edeltäneen sinipunahallituksen loppuajat muistetaan suoranaisesta farssista: hallituspuolueiden edustajat äänestivät hallituksen esityksiä vastaan.Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa ei hevin turvauduta vähemmistöhallitukseen, vaan päällimmäisenä pyrkimyksenä on toimintakykyinen enemmistöhallitus. Suomessa on ollut vähemmistöhallitus viimeksi 1970-luvun lopulla, Martti Miettusen (kesk) kolmas hallitus.Enemmistöhallitusten muodostaminen edellyttää jokaiselta suurelta puolueelta kykyä – ja halua – kompromisseihin.