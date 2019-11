Pääkirjoitus

Tunnelma alkaa kiristyä teknologiateollisuuden neuvotteluissa

vanha työehtosopimus umpeutui perjantaita vasten yöllä, kun lokakuu vaihtui marraskuuksi. Neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat vielä pahasti kesken.Neuvotteluissa ei ole vielä päästy edes keskustelemaan palkankorotuksista. Ne sovitaan aina viimeisenä.Ensin pitää sopia muut työehdot eli tekstikysymykset. Niilläkin on usein kustannusvaikutuksia suuntaan tai toiseen.Neuvottelut ovat jumiutuneet kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomaan 24 palkattomaan lisätuntiin.Teknologiateollisuus lienee ainoa toimiala, jossa lisätunnit sovittiin varsinaisen työehtosopimuksen liitepöytäkirjassa. Teollisuusliitto on irtisanonut sen päättymään ensi vuodenvaihteessa.Teknologiateollisuudessa eletään siis nyt sopimuksettomassa tilassa. Vanhan sopimuksen palkat ja muut työehdot jatkuvat toistaiseksi, mutta työrauhasäännös ei enää ole voimassa.Perjantaina Teollisuusliitto ilmoittikin ensimmäisestä työtaistelutoimesta. Teknologiateollisuuden yrityksissä ja eräillä muilla aloilla ylityökielto alkaa ensi maanantaina. Se on vielä varsin lievä painostustoimi.Työnantajan edustajat ovat laskeneet, että niin sanottujen kiky-tuntien kustannusvaikutus on 1,4 prosenttia. Työnantaja antaa ymmärtää, että ellei kiky-tunteja palauteta työaikaan, palkankorotusvara on vastaavasti pienempi.Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on vastannut, että kiky-tunnit tulivat työaikaan ilman kustannusvaikutusta ja ilman kustannusvaikutusta ne myös lähtevät pois.un teknologiateollisuuden neuvottelut ovat poikki, neuvottelut muillakaan vientiteollisuuden aloilla eivät etene.Teknologiateollisuus on niin merkittävä vientiala, että sen halutaan antavan osviittaa myös muille aloille.Kemianteollisuuden ja metsäteollisuuden sopimukset ovat tosin päättymässä vasta kuukauden päästä, marraskuun lopussa. Niistäkään neuvotteluista ei ole kuulunut ulospäin mitään. Tuskin nekään neuvottelut etenevät sen sujuvammin.