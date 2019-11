Pääkirjoitus

Nord Stream 2 -kaasuputken saama lupa kertoo Euroopan energiatilanteesta mutta voi liittyä myös valtioiden toi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tanskan päätös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen spekuloinnin arvoinen

Tämän viikon keskiviikkona Tanska kertoi myöntävänsä rakennusluvan talousvyöhykkeensä läpi kulkevalle Nord Stream 2 -kaasuputkelle. Muut reitin varrella olevat maat, myös Suomi, olivat käsitelleet luvat jo aiemmin. Putki valmistunee ensi vuoden alkupuolella.Putki kulkee Venäjältä merenpohjaa pitkin suoraan Saksaan enimmäkseen samaa reittiä kuin vuonna 2012 käyttöön otettu Nord Stream 1. Putkihankkeen yhtenä vaikutuksena, ellei jopa tavoitteena, on pidetty sitä, että se vähentää tarvetta kaasun siirtämiseksi esimerkiksi Ukrainan läpi. Se puolestaan vähentää ukrainalaisten saamia tuloja. Venäjä voisi myydä kaasua Saksaan, vaikka toimituksen Ukrainan suuntaan pysähtyisivät.Kriitikot ovat sanoneet putken lisäävät EU:n riippuvuutta venäläisestä kaasusta. Sen on myös katsottu lyövän kiilaa Saksan sekä muiden EU-maiden ja Ukrainan välille. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, vaikka sen päästöt ovat tuotettuun energiaan verrattuna pienemmät kuin kivihiilellä.Investoinnilla on kuitenkin myös perusteensa. Saksa on nopeassa aikataulussa luopumussa sekä ydinvoimasta että hiilen käytöstä. Vaje pitää paikata jollakin, ja nopeimmin se onnistuu maakaasulla.Ajan mittaan kaasu todennäköisesti vihertyy eli muuttuu osin uusiutuvista raaka-aineista tuotetuksi, ja myös muut uusiutuvat energialähteet kasvattavat huomattavasti osuuttaan tekniikan kehittyessä ja investointien edetessä.Riippuvuutta on myös toiseen suuntaan. Venäjä tarvitsee vientituloja, ja sitä se saa energiasta. EU-maat ovat sille elintärkeitä, jopa välttämättömiä asiakkaita.EU on samaan aikaan nopeasti kasvattanut kykyään tuoda nesteytettyä maakaasua eli lng:tä. Lisääntyneet vaihtoehdot ovat osaltaan painaneet kaasun hintaa alas eurooppalaisilla markkinoilla.ei sinänsä ollut yllätys, mutta aikataulu oli lopulta hiukan odotettua nopeampi. Se antaa tilaa spekuloida, mitkä asiat vaikuttivat loppusuoralla.Helpoin ja ehkä todennäköisin selitys on, että päätöksen lykkäämiselle ei ollut perusteita. Nord Stream veti viime kesänä pois hakemuksensa Tanskan aluevesien kautta kulkevasta putkesta. Uudessa hakemuksessa linjaus kulkee Tanskan talousvyöhykkeen kautta. Käsittely oli riittävän valmis, joten päätös pystyttiin antamaan.On tietenkin mahdollista, että tanskalaiset olisivat ryhtyneet jarruttamaan tai jopa vaatimaan muutoksia, mutta kovin todennäköistä se ei enää tässä vaiheessa ollut.Kiinnostava näkökulma on Tanskan suhde Yhdysvaltoihin. Nord Stream 2 on ollut erityisesti presidentti Donald Trumpin arvostelun kohteena. Se on ollut asia, jossa hän on ollut kovinkin huolestunut Venäjän vaikutusvallan kasvusta. Pakotteilla uhkaamista ovat tosin saattaneet myös avittaa yhdysvaltalaisten kaupalliset intressit, sillä siellä on halua myydä lng:tä Eurooppaan.Tanska on näihin asti ollut monessa turvallisuuspolitiikalta vivahtavassa asiassa tiukasti Yhdysvaltojen rinnalla. Suomessa Nord Stream -putkien lupien viranomaiskäsittely oli julkisesti korostetun epäpoliittista ja ympäristönäkökulmaan rajautuvaa. Tanskassa hanketta on pidetty poliittisena ja myös keskustelu on ollut poliittista.Se on näkynyt yleisenä nihkeytenä putkihanketta kohtaan. Jotain muutosta linjassa oli kuitenkin aistittavissa jo syyskesällä. Putkihankkeeseen kytkeytyvä yritykset alkoivat saada helpommin tapaamisia tanskalaisten poliitikkojen kanssa, ja nyt siis lupa heltisi.Mitä tuolloin tapahtui Tanskan ja Yhdysvaltojen suhteissa? Julkisuudessa nähtiin elokuussa erikoinen episodi, kun Trump perui lyhyellä varoitusajalla Tanskan-vierailussa, koska isännät eivät olleet halukkaita keskustelemaan Grönlannin myymisestä Yhdysvalloille.Trump esitteli julkisesti loukkaantumistaan, mutta myös tanskalaisten luottamus Yhdysvaltojen nykyjohdon motiiveihin saattoi kärsiä kolauksen.asia liittyy Ukrainaan. Venäjän ja Ukrainan välinen, kymmenen vuotta voimassa ollut kaasunsiirtosopimus raukeaa vuodenvaihteessa. Myös EU on seurannut tarkasti neuvottelujen edistymistä.Näihin asti eteneminen on ollut takkuista. Kiistan ytimessä on ollut kysymys siitä, kuinka paljon kaasua Venäjä lupaa vähintään siirtää Ukrainan kautta. Mitä enemmän, siitä suuremmat ovat ukrainalaisten saamat korvaukset.Yleinen arvaus oli, että Tanskan päätös kaasuputken luvista odottaisi Ukrainan kaasuneuvottelujen tulosta. Tämän viikon tapahtumien perusteella voikin pohtia, ovatko myös tanskalaiset mukana liennyttämässä Venäjän ja Ukrainan ja sitä kautta myös Venäjän ja lännen suhteita. Ranska ja myös Saksa ovat pitäneet suhteiden parantamista näkyvästi esillä.Jos kaasuneuvotteluissa tulee läpimurto, yhteys vaikuttaa todennäköiseltä. Tällä hetkellä tapahtuu paljon kulissien takana. Torstaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan huippukokous on tietyin ehdoin mahdollinen marraskuussa. Se olisi näyttävä askel Venäjän ja Ukrainan suhteiden liennyttämisessä.