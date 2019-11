Pääkirjoitus

Yhdysvalloissa Donald Trump yrittää lykätä taantumaa, jotta hänen uudelleenvalintansa helpottuisi

Yhdysvaltojen

presidentin Donald Trumpin uudelleenvalinnan vakavimmat haastajat eivät ole politiikka ja demokraatit vaan talous ja kiinalaiset. Mitä enemmän ongelmia taloudesta ja Yhdysvaltojen Kiinan-suhteista syntyy, sitä suuremman arvon demokraatit ja politiikka haastajina saavat.Viime päivinä Yhdysvaltojen talouden kasvulukemia on seurattu tarkasti. Maan odotellaan valuvan taantumaan, mutta ainakaan vielä tällaisesta ei ole todisteita.Yhdysvaltojen bruttokansantuote kasvaa parin prosentin vuotuista vauhtia, ja maassa on käytännössä täystyöllisyys. Taantuman odottelijoiden selitys odotuksensa pitkittymiselle on se, että Trump syötti verotuksen kevennyksillä – jo hyvässä kasvussa olleeseen – talouteen lisää vauhtia, mutta nyt tämä työntö alkaa loppua. Presidentin aloittama kauppasota Kiinaa vastaan saattaa myös lisätä epävarmuutta ja syödä kasvua.Vaikka Trump mäiskiikin demokraatteja puheissaan, hän näkyy teoissaan keskittyvän nimenomaan talouteen ja siihen, että mahdollinen taantuma lykkäytyisi ainakin vaalien yli. Tämä tavoite selittää hänen halunsa liennyttää Kiinan-suhteita ja yrityksensä puristaa lisää halpaa rahaa keskuspankilta kulutusta ja osakemarkkinoita voitelemaan.