Pääkirjoitus

Espooseen muuttajat eivät ole enää niin hyvätuloisia kuin ennen

Espoossa

on viime vuosina rakennettu paljon. Yksi suurimmista työmaista on ollut länsimetro, jonka jatko-osaa rakennetaan parhaillaan.Kaupunki on kasvanut kovaa vauhtia, minkä seurauksena myös asuntoja ja kouluja on tarvittu koko ajan lisää. Valmisteilla ja rakenteilla on peräti 18 päiväkotia ja koulua.Suuret investoinnit ovat olleet perusteltuja kasvavassa kaupungissa, mutta samalla se on johtanut nopeaan velkaantumiseen. Espoo onkin nyt pääkaupunkiseudun kolmesta suuresta kaupungista velkaisin.Espoo on perinteisesti houkutellut paljon hyvätuloisia veronmaksajia, mutta tilanne näkyy muuttuneen. Verotulot eivät kasva enää samassa suhteessa asukasmäärän kasvun kanssa.Espoon menot kasvavat nyt nopeammin kuin tulot. Tämän seurauksena kaupunki joutuu tinkimään tavoitteestaan velkojen lyhentämisessä. Tavoitteena on ollut velkaantumisen kääntäminen laskuun vuonna 2023. Viime viikolla kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ilmoitti, että uusi tavoiteaikataulu on vuosi 2026.Kuntaveroprosentti on ensi vuonnakin 18. Suurin puolue kokoomus ei ole ollut halukas keskustelemaan veronkorotuksesta, vaikka ainakin osassa muista puolueista olisi ollut siihen valmiutta.Ensi vuoden talousarvioesitystä esitellessään Mäkelä joutui harmittelemaan, että tämän vuoden verotulot ovat jäämässä 70 miljoonaa euroa arvioidusta. Syy on ainakin osittain verohallinnon uudistuksissa. Sen seurauksena osa kuntien verotuloista on jäänyt tilittämättä.erotulojen heikosta kehityksestä huolimatta Espoon taloudessa on myös ilonaiheita. Työttömyys vähenee, yritystoiminta on vireää, ja asuntotuotanto on vilkasta.Talousarvioesityksessä sosiaali- ja terveysmenoihin on tulossa lähes neljän prosentin kasvu.Vaikka espoolaiset ovat valtakunnallisessa vertailussa keskimäärin nuorta ja varsin tervettä väkeä, vanhusten määrä lisääntyy myös Espoossa.Kasvavaan palveluntarpeeseen on syytä varautua, mutta palvelujen tuottavuutta on Espoossakin vielä varaa parantaa ja hillitä siten kustannusten kasvua.