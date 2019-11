Pääkirjoitus

Tuloissa näkyvät yhden vuoden piikit, mutta varallisuus keskittyy tasaista tahtia

julkistetut viime vuotta koskevat verotiedot muistuttivat vuoden takaisia: tulolistan kärki muodostuu yrityskaupoilla rikastuneista.Viime vuoden verotiedot ovat ohut ajallinen siivu suomalaisten elinkaaren mittaisesta ansainnasta. Erityisen selvää tämä on tulokärjelle: yrityksen myyntiä on edeltänyt vuosien tai vuosikymmenien mittainen projekti yrityksen rakentamisessa. Tulevina vuosina listojen kärjessä ovat toiset nimet.Tämä kertoo, että suomalainen yhteiskunta on muuttunut niistä vuosista, kun tulolistan kärjessä oleva sukujen luettelo oli vuodesta toiseen lähes sama.Pistemäisistä veromittauksista ja hetkellisistä valtavista tulosummista syntyy helposti väärä käsitys tuloeroista. Tuloerojen pitkän aikavälin kehitys on yhteiskunnan oikeudenmukaisen kehityksen kannalta paljon tärkeämpää seurattavaa kuin se, kuka juuri nyt on ansainnut hyvin. Ja tuloerojen kasvu on ollut Suomessa viime vuosina hyvin hidasta.Verotiedot onnistuvat kuitenkin kertomaan paljon enemmän varallisuuserojen kehityksestä. Kerran hankittu raha luo uutta rahaa, ja kotitalouksien nettovarallisuus keskittyy yhä enemmän varakkaimmalle kymmenekselle – kärki karkaa.