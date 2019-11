Pääkirjoitus

Espoon kaupungintalon kohtalo ratkeaa toivon mukaan pian

rakennus on herättänyt niin voimakkaita tunteita ja päätynyt odottamaan kohtaloaan niin pitkään kuin Espoon kaupungintalo.Vuonna 1971 valmistunut rakennus on seisonut tyhjillään Espoon keskuksessa jo yli kymmenen vuotta. Monien vaiheiden ja pitkän jahkailun jälkeen valtuusto päätti viime vuonna purkaa talon, mutta päätöksestä on valitettu.Tiistaina korkein hallinto-oikeus ilmoitti, ettei se myönnä valituslupaa purkamispäätöksestä. Yksi tie on siten käyty loppuun, mutta Espoo ei vielä pääse etenemään suunnitelmissaan.Ympäristöministeriön käsittelyssä on vielä suojeluesitys rakennuksesta.Espoo on kasvava kaupunki, jonka viidestä aluekeskuksesta Espoon keskus on jäänyt muista jälkeen. Aseman seutu kaipaa uudistamista ja lisää rakentamista. Se odottaa myös kaupunkiradan jatketta, joka parantaisi alueen liikenneyhteyksiä.Kaupungintalo tyhjennettiin vuonna 2008 vesivahinkojen ja sisäilmaongelmien vuoksi. Sen tilalle on suunnitteilla asuntoja. Tyhjän talon ylläpito maksaa kaupungille 100 000 euroa vuodessa.Vaikka talo jakaa mielipiteitä, Espoon keskus on joutunut odottamaan ratkaisua liian pitkään.