Pääkirjoitus

Kelan pääjohtajaksi valittiin yhä lähes keskustalainen, koska hallitusrintama ei ollut yhtenäinen

Kansaneläkelaitoksen

(Kela) pääjohtajanimityksessä koettiin hienoinen yllätys, kun pääjohtajaksi onkin tulossa sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Outi Antila. Antila on Kelan valtuutettujen esitys. Nimityksen tekee tasavallan presidentti. Valtuutetut ohittivat Kelan työvaliokunnan ehdokkaat: terveysoikeuden professorin Lasse Lehtosen ja Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Hanna Tainion (sd).Kelan valtuutetut äänestivät pääjohtajasta tiistaina. Päätös syntyi äänin 8–4. Sdp:n ja vasemmistoliiton valtuutetut äänestivät Tainiota, kaikki muut Antilaa.Ilman ansioita Antila ei tehtävään ole noussut. Hän oli loppusuoralla Kelan johtoon jo kolme vuotta sitten, mutta hävisi silloin paikan arvalla nykyiselle pääjohtajalle Elli Aaltoselle.Kelan pääjohtajan pesti on vuosikymmeniä ollut keskustan poliittinen läänitys. Tehtävään on istutettu muun muassa entisiä keskustalaisia ministereitä.Viime vuosina kytkös on päässyt löystymään. Aaltosen sidos keskustalaisuuteen on, että hän on sanonut olevansa aatemaailmaltaan ”alkiolainen”.Antilan cv:ssä puolestaan on maininta työskentelystä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitossa (MTK), joka keskustassa koetaan läheisenä.ntilan valinta jättää arven Sdp:n ja keskustan väleihin. Keskusta haki tukea Antilalle kokoomuksesta. Rintamaan liittyivät myös perussuomalaiset ja vihreiden edustaja.Teininä Antila kuului kokoomukseen.Keskustan operaatio todennäköisesti pysyy demarien mielessä, kun hallitus täyttää seuraavia virkoja.Pääjohtajan valinnassa voi nähdä myös erilaiset näkemykset sosiaaliturvasta. Keskusta on perusturvapuolue, kun taas kokoomus ja Sdp olivat keskeisiä ansiosidonnaisen sosiaaliturvan ja työeläkejärjestelmän luomisessa. Näiden näkemyserojen vuoksi keskusta on pitänyt Kelaa vankasti läänityksenään.Kelan toiminta liittyy nimenomaan perusturvaan. Hallituspuolueista vihreätkin ovat perusturvaan päin kallellaan.Suurten puolueiden näkemyserojen vuoksi myös edellinen sosiaaliturvauudistus kaatui jo valmisteluvaiheessa niin sanotussa Sata-komiteassa.