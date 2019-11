Pääkirjoitus

Rinteen eläkealoitteen logiikka hämmensi, kun jostain ilmestyi yhtäkkiä satoja miljoonia ”irrotettavaa” rahaa

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Y

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Antti Rinne (sd) on taas kerran laukaissut ilmoille ajatuksen, jota ei ilmeisesti ollut harkittu aivan loppuun asti. Rinne pohdiskeli eduskunnassa televisioidulla kyselytunnilla ääneen, että pientä eläkettä saavien naisten eläkkeitä voisi korottaa, jos sitä varten ”irrotettaisiin” eläkerahastoista 200–300 miljoonaa euroa vuodessa.Kohdennettu korotusesitys johtuu siitä, että lapsia kotona hoitaville äideille ei ole kertynyt eläkettä hoitovapaalta ennen vuotta 2005.Rinteen avauksen vastaanotto oli lähinnä hämmentynyt. Idea torjuttiin niin palkansaajien kuin työnantajienkin leiristä. Hallitus ei välttämättä tarvitse aikeilleen työmarkkinajärjestöjen siunausta, mutta järjestöillä on ollut keskeinen rooli koko työeläkejärjestelmän luomisessa.Järjestöt ovat myös olleet tiiviisti mukana, kun eläkejärjestelmää on tällä vuosituhannella muokattu niin, että se kestäisi myös tiedossa olevat tulevat paineet.Työeläkerahastoissa on varallisuutta yhteensä runsaat 200 miljardia euroa. Pääomien oletetut tuotot on jo laskettu mukaan helpottamaan tulevien eläkkeiden maksutaakkaa. Jos rahoja ”irrotetaan”, pitää muitakin kohtia yhtälössä muuttaa.Toistaiseksi rahastojen pääoma on ollut kasvussa, mutta työssä käyvät ikäluokat pienentyvät tästä vuosikymmeniä eteenpäin.Suomen niin sanottu huoltosuhde – elättäjien määrä suhteessa elätettävien määrään – huononee kaiken aikaa. Paineita joko eläke-etuuksien pienentämiseen tai eläkemaksujen korottamiseen yritetään hillitä rahastojen avulla.leinen arvio on ollut, että Ylen torstaina julkaistu puoluekannatusarvio olisi saanut Rinteen kertomaan aloitteensa hieman hätiköidysti julki.Rinne on aiemminkin joutunut selittelemään tai tarkentamaan yllättäviä kantojaan. Hän ei ole ilmeisesti kerrasta oppinut, mikä on reaktio, kun pääministeri pohdiskelee ääneen eduskunnan edessä.Pääministeri on nykyisin Suomessa sisäpolitiikan kiistaton johtaja. Hänen sanansa otetaan sen verran vakavasti, että niistä ainakin yritetään löytää logiikkaa.