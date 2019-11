Pääkirjoitus

Iran lopetti odottamisen ja jyrkensi linjaansa, kun ydinsopimus alkoi murentua

kärsivällisyys on harvoin käytetty sanapari Lähi-idässä ja Persianlahdella. Näin kuitenkin kuvattiin aluksi Iranin suhtautumista siihen, että presidentti Donald Trump ilmoitti irrottavansa Yhdysvallat Iranin ydinsopimuksesta.Arvio tuntui oikealta tämän vuoden alkupuolelle asti. Pitkään neuvoteltu sopimus tarjosi Iranille taloudellisia porkkanoita oman ydinenergiaohjelmansa valvonnan ja rajoituksien vastineeksi. Yhdysvalloissa presidenttikausi on neljä vuotta. Tilanne voisi odottamalla muuttua paremmaksi, jos sopimuksen muut osapuolet pysyisivät sitoumuksissaan.Viime keväänä Iranissa tapahtui jotain. Aiemmin ydinsopimus oli jakanut mielipiteitä maan johdossa, mutta tuolloin maa alkoi ottaa etäisyyttä ydinsopimuksen rajoituksiin. Maanantaina se lopulta kertoi ottaneensa uraanin rikastamisessa käyttöön uusia sentrifugeja, jotka ovat vieläpä aiempaa tehokkaampia.Iran on myös alkanut suoraan ja tukemiensa joukkojen kautta uhmata Yhdysvaltoja ja testata sen uskottavuutta. Trumpin sanat ovat kovia, mutta toimet osoittautuivat pehmeiksi, koska hän ei halua maansa sekaantuvan uusiin sotiin.Lopputulos on, että Iran vahvistaa asemaansa, kun ydinsopimus murenee.