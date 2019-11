Pääkirjoitus

Työllisyyden kasvattamista sietää jatkaa ilman taukoja

Viime viikon

lopulla julkaistiin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt), Kelan ja Turun yliopiston odotettu selvitys työttömyysturvan niin sanotun aktiivimallin mahdollisista vaikutuksista.Selvityksen tulokset vastasivat maallikko-odotuksia: aktiivimallin vaikutuksia työllisyyteen ei oikein voi vakuuttavasti arvioida. Viime vuosien työllisyyskehityksestä on mahdoton sanoa, mikä siinä on aktiivimallin vaikutusta ja mikä talouskasvun mukanaan tuomaa.Tutkijoiden mukaan perusturvalla elävien työttömien työllistymiseen aktiivimalli ei tuonut parannusta. Ansioturvalla elävien työllistyminen taas alkoi jo vuonna 2017 eli ennen aktiivimallin voimaantuloa.Samalla Antti Rinteen (sd) hallituksen pääpuolueet Sdp ja keskusta välttivät mahdollisen poliittisen kiistan. Hallitusohjelmaan kirjattiin keskustan vaatimuksesta, että aktiivimallista luovutaan vasta kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty.Demariministerit olivat valmiita luopumaan aktiivimallista ennen kuin Vattin ja kumppaneiden selvitys edes ehti valmiiksi.Hallitus antoi esityksen aktiivimallin leikkurin purkamisesta torstaina. Aktiivimalli puretaan vuodenvaihteessa.Edellinen, Juha Sipilän (kesk) johtama hallitus arvioi aktiivimallin lisäävän työllisyyttä 5 000–12 000 hengellä. Kun mallin työllisyyttä lisäävää vaikutusta ei voitu todentaa, hallituksen ei tarvitse keksiä korvaavia toimiakaan.inteen hallitus saattoi tutkijoiden raportin jälkeen huokaista helpotuksesta, mutta vain hetken. Se suuri urakka on vielä edessä.Hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Se vaatisi 60 000 työpaikkaa lisää.On arvioitu, että tavoite olisi hallituksen aloittamisen jälkeen karannut entistä kauemmas.Näistä 60 000:sta ensimmäinen puolikas eli 30 000 lisätyöpaikkaa pitäisi olla Rinteen mukaan näköpiirissä viimeistään ensi vuoden budjettiriiheen mennessä. Työllisyyden kasvattamisen työryhmät ovat pitäneet niin verkkaista tahtia, että vielä voi tulla kiire.