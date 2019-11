Pääkirjoitus

Omien äänestäjien elvytys ei kelpaa komissiolle selvitykseksi talouslinjasta

Antti Rinteen

(sd) hallituksen rahankäyttö näyttää huolestuttavan hallituksen sisällä vähemmän kuin sen ulkopuolella. Viime aikoina sekä EU-komissio, unionin neuvosto että Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ovat varoitelleet hallitusta sen taloudenpidosta. Ihan syystäkin.Komissio pyysi lokakuussa Suomelta selvitystä siitä, miksi julkiset menot näkyvät kasvavan enemmän kuin ne EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen suositusten mukaan saisivat kasvaa. Heinäkuussa samaa ihmetteli EU:n neuvosto ja toivoi kurinalaisuutta Suomen talouspolitiikkaan. Torstaina varoitus tuli myös Valtiontalouden tarkastusvirastolta.EU:n tapaa seurata jäsenmaiden taloudenpitoa on moitittu jäykäksi ja numeroihin kangistuvaksi kamreeritouhuksi. Tämä kuva ei vastaa todellisuutta. EU on joustanut useinkin, kun jäsenmaa on pystynyt selittämään, miksi menot eivät pysy kurissa. Elvytyskin on hyvä selitys.Hallituksen talouspolitiikan ongelma on kriitikkojen silmissä se, että menojen lisäyksissä on kohtia, jotka ovat enemmänkin hallituspuolueiden äänestäjien palkitsemista kuin uskottavaa elvytystä tai tulevaisuusinvestointeja. Omien äänestäjien elvytys ei ole niin hyvä selitys, että sitä kannattaisi komissiolle tarjota.