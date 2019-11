Pääkirjoitus

Vaaleja käydään, mutta hallituksia ei näy – tällä kertaa Espanjassa

Espanjalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

kävivät sunnuntaina parlamenttivaaleissa neljännen kerran neljän vuoden aikana. Vaaleihin jouduttiin, koska toimintakykyisen hallituksen muodostaminen ei sujunut edellisvaalien tuloksen pohjalta – eikä helppoa ole nytkään. Äänestäjien turhautuminen näkyy populistipuolueen kannatuksen nousuna.Myös Israelissa on ajauduttu ennenaikaisten vaalien kierteeseen, koska hallitusten muodostaminen ei onnistu. Parhaillaan jännitetään, syntyykö tulosta syyskuussa käytyjen vaalien pohjalta.Britanniassa parlamenttivaalit ovat edessä joulukuussa, koska konservatiivihallituksen on ollut vaikea löytää parlamentista tukea oikeastaan millekään linjalle EU-eron käsittelyssä.Ruotsissa ja Saksassa hallitukset syntyivät vasta pitkien neuvottelujen jälkeen. Molemmissa kivenä kengässä oli nationalistien ja populistien vaaleissa saama suuri kannatus.Puolueet ovat nykyisin kampanjaorganisaatioita, jotka osaavat ajoittaa huippukunnon vaalipäivään. Kestävyyttä ei riitä enää siihen vaiheeseen, kun pitäisi tehdä kompromisseja ja muodostaa hallitus.Puoluekartta on muuttunut, mutta puolueiden taito käyttää vaaleissa saatua valtaa ei ole pysynyt muutoksen perässä.