Pääkirjoitus

Nollakorkojen aika tekee pankkien elämästä vaikeaa maailmalla, ja ongelmat näkyvät myös Suomessa

Rahoitussektori on ongelmissa lähes koko maailmassa. Kiinan rahoitussektorin taseiden kunnosta ei ole varmaa ja riippumatonta tietoa. Se on varmaa, että varsinaisten pankkien kyljessä vähemmällä valvonnalla toimiva varjopankkijärjestelmä on uhka.