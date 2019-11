Pääkirjoitus

Kiinan väliintulo lähenee uhkaavasti Hongkongissa

mielenosoitukset ovat käyneet entistä väki­valtaisemmiksi. Mielen­osoittajat ovat käyneet poliisin kimppuun ja pysäyttäneet paikoin koko kaupungin. Poliisi on käyttänyt sekä metallisia että kumisia luoteja protestoijia vastaan.Hongkongin protestit karkasivat jo kauan sitten alkuperäisestä lähtökohdastaan. Siitä, että Hongkong oli suostumassa Kiinan painostuksesta lähettämään Kiinaan sellaisia kiinalaisia, joita halutaan Kiinassa oikeuden eteen.Kiina on pysynyt yllättävän maltillisena ja pitänyt asevoimansa poissa kaupungista. Lännessä selitykseksi tarjotaan kahta syytä: Kiinan talous ei ole niin vahva, että se voisi ottaa vastaan uusia iskuja, lännen mahdollisia vastatoimia ja Hongkongin rahoitusyritysten pakoa. Toinen syy on, että väkivalta saisi kiinalaisia kääntymään hallintoaan vastaan. Molemmissa selityksissä on vikansa: kiinalaisten sympatiat hongkongilaisten tavoitteita kohtaan ovat vähäisemmät kuin lännessä, ja Hongkongin taloudellinen merkitys Manner-Kiinalle kutistuu.Nyt Hongkong on ehkä ylittämässä sitä rajaa, joka ajaa Kiinan reagoimaan. Kun poliisi kertoo koko oikeusjärjestelmän olevan romahduksen partaalla, se on kuin avunpyyntö Kiinalle.