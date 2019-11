Pääkirjoitus

Yhdysvaltojen presidenttikisassa sekä demokraatit että republikaanit voivat vielä yllättää

Yhdysvalloissa käydään presidentinvaalit seuraavan kerran 3. marraskuuta 2020. Tosin kilpailu paikasta on täydessä käynnissä, joten parempi muotoilu on, että tuolloin on varsinainen vaalipäivä.