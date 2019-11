Pääkirjoitus

Uuvutustaistelu Uniperista kallistuu vihdoin Fortumille

Energiayhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Fortum päässee vihdoin niskan päälle merkillisessä ostoprojektissaan.Fortumista tuli saksalaisen energiayhtiön Uniperin suurin yksittäinen omistaja kesällä 2018, kun Fortum osti runsaat 47 prosenttia yhtiön osakkeista saksalaiselta Eonilta. Runsas kuukausi sitten Fortum ilmoitti hankkivansa kahdelta sijoitusyhtiöltä 20,5 prosenttia lisää Uniperia.Uniper-kaupan liepeillä on ollut harhautuksia, hyökkäyksiä, outoja väitteitä ja uuvutustaistelua. Uniperin toimiva johto ja sen työntekijät levittivät Fortumin motiiveista ja tavoitteista mainoksia ja tulkintoja, joilla he yrittivät estää suomalaisyhtiötä saamasta saksalaisyhtiöstä yhtään suurempaa osuutta.Yksi outo episodi oli ”operaatio venäläinen vesilisenssi”. Uniperin tytäryhtiöllä Uniprolla on yhdellä voimalaitoksellaan Venäjällä juomaveden valvontaan liittyvä lisenssi. Fortumin käsityksen mukaan Venäjän hallinto havahtui huomaamaan asian sen jälkeen, kun Uniperin toimiva johto oli kirjelmöinyt venäläisille ja muistuttanut mahdollisuudesta luokitella lisenssi strategiseksi omistukseksi.enäjän lain mukaan strategisia investointeja ei saa joutua ulkovalloille. Pykälä esti Fortumia etenemästä: Fortumin osakkeista enemmistön omistaa Suomen valtio. Uniper on väittänyt venäläisten olleen aktiivisia itse. Merkit kuitenkin viittaavat siihen, että asialla olivatkin uniperilaiset.Venäjän hallinto päätti torstaina, että se hyväksyy ehdollisesti Fortumin kaupan etenemisen lisenssin osalta. Ehdot ja perustelut ratkaisulle julkistetaan myöhemmin.Yksi mahdollinen selitys ratkaisulle on, että lisenssin merkitys katsottiin vähäiseksi sekä Unipron liiketoiminnassa että Venäjän strategisissa tarpeissa.Ratkaisuun saattoi vaikuttaa sekin, että Fortumilla on Venäjällä hyvä maine – mitä uniperilaiset eivät ehkä tajunneet.Torstain linjaus poisti todennäköisesti viimeisen lukon Uniper-kaupalta. Kun – tai jos – Fortum nyt pääsee selvään määräävään asemaan Uniperissa, se voi myös ottaa osuutensa edellyttämän aseman yhtiön hallituksessa.Sen jälkeen käynee pian ilmi, keihin vielä voi luottaa.