Pääkirjoitus

Eduskuntavaalit päivittivät virallisen puoluekartan

Kansanedustaja

Harry Harkimon (ex-kok) johtama Liike Nyt merkittiin viime viikolla virallisesti puoluerekisteriin. Rekisterissä on nyt 18 puoluetta.Harkimon liikkeestä ei alun perin pitänyt tulla puoluetta, vaan sen piti olla jonkinlainen antiteesi perinteisille puolueille organisaatiorakennetta ja päätöksentekotapaa myöten.Sittemmin Harkimo on huomannut, että elämä tavallisena puolueena muiden joukossa on sittenkin helpompaa, kun on oikeutettu esimerkiksi puoluetukeen.Edellinen muutos puoluerekisteriin tehtiin kesän alussa, kun rekisteristä poistettiin kaksi kommunistista puoluetta: Suomen kommunistinen puolue sekä Kommunistinen työväenpuolue – Rauhan ja sosialismin puolesta. Ne eivät saaneet kaksissa viime vaaleissa yhtään edustajaa läpi eivätkä liioin kahta prosenttia koko maassa annetuista äänistä.Jos ne haluavat palata puoluerekisteriin, niiden on kerättävä uudelleen lain vaatimat 5 000 kannattajakorttia.Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen liipaisimella saattaa olla Sininen tulevaisuus, joka vielä ennen viime vaaleja oli hallituspuolue.yt puoluerekisterissä ei ole yhtään sosialismiin tai kommunismiin pyrkivää puoluetta. Nykyistä vasemmistoliittoa ei voi laskea sellaiseksi.Vasemmistoliitto on sikäli harvinaisuus, että se on onnistunut vaihtamaan äänestäjäkuntansa lähes kokonaan.Vasemmistoliiton edeltäjä oli Skdl, jonka yksi jäsenjärjestö oli Skp, Suomen kommunistinen puolue.Rekisteristä löytyy kaksikin Paavo Väyrysen perustamaa puoluetta: Kansalaispuolue ja Seitsemän tähden liike. Suomen keskustaakin hän johti kymmenen vuotta.Puoluerekisterissä on nyt yhtä monta eduskuntapuoluetta kuin puolueita ilman kansanedustajia.Koska kommunistit puuttuvat nykyisestä puoluerekisteristä, voi sanoa, että nykyinen puoluekenttä on oikeistolaisempi kuin joskus aiemmin. Kannatuskyselyiden kärjessä on perussuomalaiset ja kakkosena kokoomus.