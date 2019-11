Pääkirjoitus

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on saanut vahvan aseman, koska hänen kilpailijansa ovat heikkoja ja hajana

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin valtakausi on puolessavälissä. Hän on kahden ja puolen vuoden aikana onnistunut vakiinnuttamaan valtansa, nousemaan aloitteellisimmaksi valtiojohtajaksi maailmassa ja korjaamaan Ranskan talouden suuntaa. Macronin pärjäämisessä iso rooli on hänen osaamisellaan.