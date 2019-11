Pääkirjoitus

Poliitikkojen liikennepuheet herättävät suuria intohimoja

Opetusministeri

H allituksen

Li Andersson valittiin odotetusti jatkamaan vasemmisto­liiton puheen­johtajana viikonvaihteessa pidetyssä puolue­kokouksessa.Sunnuntain linjapuheessaan Andersson teki avauksen, jonka hän varmasti tiesi nostattavan intohimoja.Hän ehdotti, että valtio maksaisi bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen muuttamisen biokaasua tai bioetanolia käyttäviksi. Tarjous koskisi kaikkia halukkaita autonomistajia ja olisi voimassa vuoden ajan. Lisäksi valtion pitäisi panostaa tankkausinfrastruktuurin rakentamiseen.Ehdotus herätti heti vastalauseita oppositiopuolue kokoomuksessa. Koko autokannan käyttövoiman muutoksen hinnaksi arveltiin 5,3–10,7 miljardia euroa.Seuraavaksi kinastelu siirtyi sosiaaliseen mediaan. Andersson vastasi kansanedustaja Timo Heinosen (kok) kritiikkiin, että konversiotukeen on nykyisin budjetoitu noin kuusi miljoonaa euroa vuodessa ja siitäkin vain noin 15 prosenttia on käytetty.Aiemmin myös pääministeri Antti Rinne (sd) on puhunut merkittävästä panostuksesta biokaasuautoihin ja kaasun tuotantoon.Hän puhui valtioneuvoston kysely­tunnilla eduskunnassa maaseudun ”viiden tonnin Toyotoista”.ja opposition kinasteluun ei kannata ryhtyä ero­tuomariksi. Voi tosin miettiä, kannattaako elinkaarensa loppupuolella olevien autojen konversio.Suomessa on Euroopan vanhimpiin kuuluva autokanta, mikä on osittain seurausta verojärjestelmästä. Suomeen tuodaan jatkuvasti käytettyjä autoja muun muassa Ruotsista ja Saksasta.On hyvä kysymys, mitä tapahtuu, jos hallituksen pyrkimykset käyttäytymisen ohjaamiseen verotuksen muutoksilla toimivatkin kuten niiden on tarkoitettu (HS 15.11.). Miten käy valtion verotulojen?Päätavoite on kuitenkin tullut selväksi: se on Rinteen hallituksella ilmastonmuutoksen hillitseminen.Siltä ainakin vaikuttaa, jos alkaa lukea hallitusohjelmaa alusta pitäen. Ohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos. Sen jälkeen on tosin paljon kohteita, joihin verotuloja haluttaisiin käyttää.