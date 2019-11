Pääkirjoitus

Postin työriita on pahasti solmussa

Postin lakko

jatkuu yhä. Posti- ja logistiikka-alan unioni Pau hylkäsi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan tiistaiyönä tekemän sovinto­ehdotuksen.Työnantajaa neuvotteluissa edustanut Palvelualojen työnantajaliitto Palta olisi sovintoehdotuksen hyväksynyt. Sovittelua jatketaan tänään keskiviikkona.Työnantajapuolen mukaan sovinto­ehdotus kaatui Postin elokuiseen päätökseen siirtää 700 pakettilajittelijaa tytäryhtiön palvelukseen. Jos se oli sopimusehdotuksen kaatumisen perimmäinen syy, työnantajien Palta ei voi asialle ­oikein mitään.Palta ei edes edusta Postin tytäryhtiötä, joka kuuluu Medialiittoon ja sen myötä työnantajan kannalta halvemman työehtosopimuksen piiriin.Työnantaja voi halutessaan päättää vapaasti, mihin työnantajaliittoon kuuluu ja mitä sopimusta noudattaa. Medialiiton kanssa sopimuksen tekee Teollisuusliitto.Työriidan jatkuessa työtaistelun tukitoimista on ilmoittanut yksi jos toinenkin ammattiliitto. Ilmoituksia uusista tuki­toimista tulee päivittäin. Ensi viikolla tukitoimia on alkamassa taas lisää.Postin työriita näkynee myös SAK:n edustajiston syyskokouksessa, joka on koolla torstaina ja perjantaina.