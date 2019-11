Komissio kaipaa Suomen hallitukselta hyvää selitystä muista euromaista poikkeavalle talouslinjalle Suomalaiset ovat hellineet tulkintaa, että Pohjolassa osataan elää suu säkkiä myöten ja etelässä taloudenpito on löperöä. Komission mukaan se on Suomi, joka nykyään on löperö.