Donald Trumpin virkarikosprosessi laajentaa sallitun rajoja Yhdysvalloissa

on poikkeuksellisen voimakas suhde omaan perustuslakiinsa. Moni­muotoisessa ja hajautuneessa maassa se on harvoja yhdistäviä tekijöitä.1700-luvulta peräisin oleva perustus­laki oli aikoinaan edistyksellinen. On ­aikamoinen saavutus, että 2000-luvun suurvalta voi yhä toimia sen pohjalta.Perustuslain ytimessä on ajatus valta­tasapainosta. Malli kuitenkin luotiin aikana, jolloin Yhdysvallat ei ollut vielä vakiintunut kaksipuoluejärjestelmäksi. Vasta 1850-luvulta eteenpäin presidentit ovat olleet joko demokraatteja tai republikaaneja. Sitä ennen puoluetaustojen kirjo oli laajempi.Viime vuosikymmeninä kahden pääpuolueen erot ovat kärjistyneet. Johonkin tehtävään valitun puoluekanta on ollut samalla myös merkittävä yhteis­kunnallinen linjaratkaisu. Tämä on alkanut heikentää aiemmin vahvojen instituutioiden uskottavuutta.Ilmiö näkyy muun muassa siinä, että korkein oikeus on tullut koko ajan poliittisemmaksi. Sillä on vielä arvovaltaa, mutta usein oikeuden ratkaisut näyttävät puolueiden väliseltä äänestystulokselta. Vallan kolmijako alkaa hämärtyä.Donald Trumpia vastaan käynnistetty virkarikosprosessi pohjautuu perustuslain laatijoiden ajatukseen valtatasapainosta: kongressi voi puuttua presidentin pahoihin ylilyönteihin.Muodollisesti kyse on vallan kolmijako-opin erikoisesta sekoituksesta. Edustajainhuone nostaa syytteen, ja senaatti käsittelee sitä korkeimman oikeuden puheenjohtajan johdolla.Nykytodellisuus on kuitenkin kahden puolueen mallin leimaama. Lopputuloksen ratkaisevat puolueiden voimasuhteet senaatissa. Halutessaan republikaanit pystyvät vapauttamaan Trumpin syytteistä. Ainakaan vielä yleinen mielipide ei riittävällä voimalla painosta muuhun.Jos perustuslain ajatus oli auttaa piirtämään sopivan ja epäsopivan käytöksen rajat, lopputulos voi olla toisenlainen. Presidentti siirtää sallitun rajat entistä kauemmaksi, ja virkarikosprosessin avulla kongressi päätyy hyväksymään sen.Jos voimasuhteet sallivat, seuraava presidentti voi edetä yhä kauemmaksi.