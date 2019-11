Pääkirjoitus

Israelissa politiikan kriisi syvenee viikosta toiseen, mutta taustalla valtio liukuu kohti suurta muutosta

Useimmista muista Lähi-idän valtioista poiketen Israel on monen puolueen demokratia, joten sillä on demokratian murheet. Hallituksen muodostaminen on vaikeaa, koska puoluekenttä on pirstoutunut.