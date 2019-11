Pääkirjoitus

Valtion ohjaaman yrityksen pomolla riittää pomoja

Valtion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

omistajaohjaus on hankalaksi alueeksi tunnettu. Sitä repivät monet ristikkäiset, julkilausutut ja salaiset intressit, jotka vielä saattavat muuttua, kun hallitus tai omistajaohjauksesta vastaava ministeri vaihtuu.Konkreettisista asioista voi tulla kaksikin ristikkäistä linjausta: ohjauksesta vastaavien virkamiesten kanta ja ministerin kanta. Ministeri ei aina ehdi perehtyä kaikkeen ajoissa, ja joskus on jälkikäteen poliittisesti edullista korjailla virkamiesten linjauksia.Tämän epävarmuuden keskellä on yhtiö, jonka tulisi suunnitella tulevaisuuttaan kiristyvän kilpailun ja nopeutuvien muutosten maailmassa.Edellisen hallituksen aikana liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) puuttui lentokenttäyhtiö Finavian tekemisiin aktiivisesti. Finavia oli tehnyt muutamaa vuotta aiemmin johdannaiskauppoja, jotka johtivat tappioihin.Berner patisti ministeriönsä ohjaamaan Finaviaa niin, että se ei hakisi vahingonkorvauksia. Valtiontalouden tarkastusvirasto ja eduskunnan tarkastusvaliokunta antoivat nuhteet Bernerille.Alexander Stubbin (kok) hallituksen omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) esti Fortumin ja Nesteen hallituspalkkioiden korotukset. Omistajaohjausosaston pomo Eero Heliövaara tiivisti: ”Ministeri ottaa kantansa perustuen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Nimitystoimikunta on ottanut kannan valtion ja omistajien eli yhtiön kehittämisen kannalta.” Suomeksi: Paatero tekee politiikkaa ja ohjausosasto hakee yhtiön parasta.Demari Paaterolle on poliittisesti vaikeaa asettua Postin työkiistassa asemaan, jossa hän hakisi yhtiön etua. Johdonmukaisuutta voisi silti odottaa.iime vuosien kokemukset valtion omistajaohjauksesta ajavat pohtimaan, millainen olisi yhtiö, jolle omistajaohjaus sopisi.Sen täytyisi toimia alalla, jolla muutokset ovat hitaita. Yhtiöllä pitäisi olla vähän kilpailijoita – aina parempi, jos ei lainkaan. Ja etukäteen olisi hyvä tietää ihan varmaksi, että kumpikaan ehto ei muutu: muutoksia ja kilpailijoita ei tule koskaan.Yhtiön pitäisi olla sellainen, jollaiseksi Posti miellettiin kymmeniä vuosia sitten.