Oppositio sai hetkeksi aloitteen varjobudjeteilla

keskusteli viime viikolla oppositiopuolueiden niin sanotuista vaihtoehtobudjeteista.Keskustelua hallitsi kaksi teemaa: lähes kaikki muut puolueet arvostelivat perussuomalaisten varjobudjettia joko väärin lasketuksi tai muuten mahdottomaksi. Perussuomalaisten vaihtoehdon väitettiin tekevän valtiontalouteen jopa miljardin euron aukon.Sen ohessa oman väittelynsä kävivät oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja pääministeri Antti Rinne (sd).Perussuomalaisten varjobudjetissa myös valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) kiinnitti huomiota siihen, että perussuomalaisten laskemat vaikutusarviot poikkeavat huomattavasti valtiovarainministeriön laskelmista.Yksi perussuomalaisten keinoista säästää olisi tuulivoiman tuotantotukien poistaminen. Lintilä vastasi, että se on mahdotonta: valtio on luvannut maksaa tukea sitä saaville laitoksille 12 vuoden ajan. Tärkein perussuomalaisten säästökeino on ennalta tuttu: maahanmuutto.Rinteen ja Orpon sanaharkka keskittyi hallituksen budjettiesityksen ja kokoomuksen vaihtoehtobudjetin työllisyysvaikutuksiin.Eduskunnan tietopalvelu on laskenut, että hallituksen budjettiesitys pienentää työllisyyttä 5 000 hengellä, kun taas kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisäisi työllisyyttä 26 000 hengellä.Tietopalvelun laskemaa vaikutusarvio noudattaa yksinkertaista oletusta. Esimerkiksi peruspäivärahan korotus 20 eurolla vähentää tietopalvelun mukaan työttömän kannusteita hakeutua työhön. Seurauksena työttömyys kasvaisi.Hallituspuolueiden edustajat eivät nielleet tietopalvelun arviota.duskunnan tietopalvelu on osoittanut vuosien varrella hyödyllisyytensä. Se asettaa hallituksen ja oppositiopuolueet edes jossain määrin samalle pelikentälle, kun väitellään jonkin esityksen vaikutusarvioista.Budjettiväittelyssä oppositio jää yhä alakynteen. Hallituksella on käytössään ministeriöiden – etenkin valtiovarainministeriön – massiivinen virkakoneisto.