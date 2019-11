Pääkirjoitus

Influenssa on vakava tauti, mutta sen haitat voi mitata myös rahassa

Syksyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

taittumiseen kohti talvea kuuluu myös se, että kunnat ovat aloittaneet riskiryhmien kausi-influenssarokotukset. Esimerkiksi Helsingissä kaupungin järjestämät rokotukset käynnistyivät maanantaina. Työterveyshuollon kautta tai omalla rahalla rokotteen on saanut jo aiemminkin.Riskiryhmiin kuuluvat muun muassa yli 65-vuotiaat ja alle kouluikäiset sekä sairautensa puolesta influenssan seurauksille alttiit ihmiset ja näiden lähipiiri.Rokotuksiin panostaminen on viisasta, koska kyse on vakavasta sairaudesta, ­joka voi aiheuttaa vakavia jälkitauteja. Rokotusten avulla voidaan ehkäistä jopa joka kolmas lasten korvatulehdus. Ikääntyneillä riittävä suoja vähentää sairaala­hoitoja ja kuolleisuutta.Työikäisen väestön kohdalla influenssan seurauksia voi mitata myös rahassa. Sairauspoissaolojen vähentäminen parantaa työnantajan taloudellista asemaa ja toki lisää työntekijän hyvinvointia.Suomalaisten suurella enemmistöllä on vastuullinen suhtautuminen rokotuksiin. Riittävällä kattavuudella suojaa annetaan myös niille, jotka syystä tai toisesta eivät itse voi saada rokotusta.Viime vuosina tietoisuus influenssan haitoista on kohentunut. Se näkyy myös vapaaehtoisten rokotusten suosiona.