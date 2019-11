Pääkirjoitus

Työväestö ja yrittäjät tukevat perussuomalaisia

Perussuomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

kannatuksen nousu on ollut näkyvin muutostrendi puolueiden kannatuskyselyissä koko syksyn ajan. Tuoreimmassa HS:n teettämässä kyselyssä puolue saisi 22,4 prosenttia äänistä, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.Muut puolueet tulevat selvästi perässä. Kakkossijalla on toinen oppositiopuolue kokoomus tasaisena pysyneellä 17,3 prosentin kannatuksella. Toinen merkittävä muutos lokakuun lukuihin verrattuna on pääministeripuolue Sdp:n kannatuksen putoaminen 15,2 prosenttiin.Perussuomalaisten keskeiset teemat liittyen maahanmuuttoon sekä ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin tuntuvat puhuttelevan erityisesti työväestöä ja yrittäjiä sekä vähemmän koulutettuja äänestäjiä. Puolueen kannatus on koko maassa melko tasaista, mutta pääkaupunkiseudulla se on heikompaa.Perussuomalaiset on nyt-liikkeen ohella ainoa puolue, jonka kannattajista selvästi suurempi osuus on miehiä kuin naisia. Jopa lähes joka kolmas mies äänestäisi perussuomalaisia.Vihreiden kannattajakunta on selvimmin perussuomalaisten vastakohta. Vihreitä kannattavat erityisesti korkeasti koulutetut, opiskelijat, naiset ja pääkaupunkiseudulla asuvat.Perinteisistä suurista puolueista Sdp ja keskusta ovat selvimmin vaikeuksissa kannatuslukujensa kanssa. Molemmista puolueista valuu kannatusta perussuomalaisiin mutta myös katsomoon. Sdp menettää kannattajia myös vihreisiin ja keskusta kokoomukseen.dp:n ongelma on kannattajien ikäjakauma. Kannatus nojaa eläkeläisiin, mikä heijastuu myös pääministeri Antti Rinteen linjauksissa. Keskusta on hyvissä asemissa vain maaseudulla ja pienissä taajamissa, joissa perussuomalaisista on nyt tullut yhtä vahva. Puheenjohtajan vaihdos ei ole ainakaan vielä auttanut keskustaa.Vihreiden ja vasemmistoliiton kannatus painottuu selvimmin nuoriin. Myös kokoomus ja perussuomalaiset puhuttelevat nuoria, mutta näiden puolueiden kannattajien ikäjakauma on tasaisempi.Nuorten äänestäjien kannatus on tärkeää puolueille, jotka haluavat menestyä myös tulevaisuudessa.